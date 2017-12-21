ABD'de 8 bin 600 tanık korunuyor

21 Aralık 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEWYORK- Amerika New York'ta devam eden ve kamuoyunda Reza Zarrab davası olarak bilinen dava ile yeniden gündeme gelen tanık koruma programı kapsamında 8 bin 600 kişi korunuyor. New York barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, programı 1970'lı yıllarda Organize Suç Kontrol Yasası ile yasalaşan bir program olduğunu belirterek, “Bununla, Federal Hükümet veya Eyalet tanıklarının, organize suçları ilgilendiren veya ciddi büyük suçları içeren davalarda korunması amaçlanmış. Böylelikle uyuşturucu kaçakçılarının, teröristlerin, organize suç üyelerinin ve diğer büyük suçluların hüküm giymelerine yardımcı olarak hayatlarını tehlikeye atan iddia makamı tanıklarının ve ailelerinin korunmaları ve sağlık ve güvenliklerinin temin edilmesi öngörülmüş” dedi.

Program kapsamına alınacak kişilerin ya daha önce polis tarafından bilinen ve verdikleri bilgilerin güvenilirliği kabul edilmiş kişiler ya da ya da savcılara verecekleri bilgiler olmadan suçun kovuşturulması imkansız ya da çok güç olduğu durumlarda kullanıldığını kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

“1971'de başladığından beri bu program ile tanınmayacağı bir yere taşınmış, yeni bir kimlik verilmiş ve korunmuş tanık sayısı 8 bin 600 ve aile üyeleri sayısı ise 9 bin 900'dur. Bu programa katılan kişilerin yargılama usulüyle ilgili elbette hakları var, bunun yanısıra kendilerinin ve aile fertlerinin güvenliklerinin sağlanması en önemli husus. Genellikle programın detayı her bir davanın özelliklerine göre şekillenir.”

Ölüm korkusu

Program kapsamında korunan kişilerin ölüm korkusu yaşadıklarını anlatan Yazıcı, “Elbette hayatları hiç bir zaman aynı olmayacak. Yeni kimlikleri, doğum belgeleri, isimleri olacak” diye konuştu. Söz konusu tanıkların başkent Washington DC'de bulunan Oriyantasyon Merkezi'nde bir süre kaldıklarını kaydeden Yazıcı, “Bu merkez aynı anda birbirlerini hiç görmeden 6 aileyi barındırabiliyor ve bomba patlamasına karşı korunaklı. Bütün kimlik ve aidiyetlerini değiştirecek bu kişileri bekleyen travma sebebiyle psikolojik danışma da veriliyor” dedi.

Yalan anlaşmayı bitirir

Programın bir nevi kontrat oldgünü ifade eden Yazıcı, yüksek profil bir davada yüksek profil bir tanığın mahkemede vereceği beyana karşılık, iddia makamının koruma, sağlık ve güvenlik verdiğini söyledi. Yazıcı, program sürecine ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Suç ne kadar büyük ve önemliyse, yine aynı şekilde tanığın beyanı sanığın hüküm giymesi için ne kadar elzem ise, ve tanığın hayatı vereceği ifadeden dolayı tehlikede olacaksa anlaşma yapılır. Anlaşma yapılırsa dönülmez, çünkü sistem ancak hükümetin verdiği sözü tutmasıyla çalışır. Ancak eğer tanık suç işler, yalan söylerse bu programdan atılabilir.”

Reza Zarrab'ın bu programdan yararlanıp yararlanmadığına ilikin olarak da Yazıcı, “Böylesine yüksek profilli bir davada hükümet tanığının federal korunma programına alınması son derece normal, alınmaması anormal ve sürpriz olur. Bu tip davalarda, koruma sağlayamazsa hükümet tanık bulamaz” açıklamasında bulundu.