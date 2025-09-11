ABD’de azınlık öğrencilere ayrılan 350 milyon dolarlık fon durduruldu

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, azınlık öğrencileri için ayrılan fonlara ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerde azınlık öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan programların "ırkçı" olduğunu öne sürdü.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre McMahon, bu kapsamda üniversitelere bu yıl sağlanacak 350 milyon dolarlık hibenin askıya alındığını, yeterli maddi olanağı bulunmayan öğrencileri desteklemek için oluşturulan programların da yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Federal fonların dondurulması gündemde

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlar gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.