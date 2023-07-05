ABD'de bu yıl toplu silahlı saldırı sayısı 340'ı geçti

ABD'nin Philadelphia, Baltimore ve Fort Worth kentlerinde son üç gündeki gelen toplu silahlı saldırılarda toplam 10 kişinin hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, dün Fort Worth'ta ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için yapılan yerel bir festivalin ardından meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti ve sekiz kişi yaralandı.

Pazartesi akşamı Philadelphia'da meydana gelen diğer bir silahlı saldırıdaysa polisin açıklamasına göre çelik yelekli ve AR-15 tüfekli bir saldırganın rastgele kalabalığa ateş açmasıyla beş kişi hayatını kaybetmiş, 2 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk ise yaralanmıştı.

Pazar sabahıysa Baltimore'daki bir sokak partisi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Her üç saldırının da sebebi henüz belli değil.

Silahlı saldırıların ve toplu katliamların arttığı ABD'de, Gun Violence Archive'a verilerine göre bu yıl şu ana kadar 340'tan fazla toplu silahlı saldırı oldu.

Toplu silahlı saldırı, silahlı saldırgan hariç en az dört kişinin vurulduğu saldırılar için kullanılıyor.

ABD Başkanı Biden, dün şiddeti kınadı ve ABD'nin silah yasalarının sıkılaştırılması için yeni bir çağrı yaptı.

"Milletimiz bir kez daha trajik ve acımasız bir dizi silahlı saldırı yaşadı" diyen Biden, Cumhuriyetçi senatörlerin "anlamlı ve sağduyulu reformlarla masaya oturmaları" için çağrı yaptı.