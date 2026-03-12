ABD'de dış ticaret açığı beklentilerin altında kaldı

ABD'de dış ticaret açığı yılın ilk ayında belirgin şekilde daraldı. ABD Sayım Bürosu ile Ekonomik Analiz Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, mal ve hizmet dış ticaret açığı ocak ayında bir önceki aya kıyasla 18,4 milyar dolar azalarak 54,5 milyar dolar seviyesine indi.

Piyasalarda yaklaşık 67 milyar dolar düzeyinde beklenen açık, tahminlerin oldukça altında gerçekleşti. Verinin açıklanması öncesinde aralık ayına ilişkin dış ticaret açığı rakamı da 70,31 milyar dolardan 72,9 milyar dolara yukarı yönlü revize edildi.

İhracatta güçlü artış

Ocak ayında ihracat tarafında dikkat çekici bir yükseliş görüldü. Toplam ihracat aylık bazda 15,8 milyar dolar artarak 302,1 milyar dolara ulaştı.

Mal ihracatı aynı dönemde 14,6 milyar dolar artışla 195,5 milyar dolara yükseldi. Artışta özellikle sanayi malzemeleri ile sermaye mallarındaki yükseliş etkili oldu. Sanayi malzemeleri ihracatı 9,4 milyar dolar, sermaye malları ihracatı ise 5,4 milyar dolar arttı.

İthalat geriledi

İthalat tarafında ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Ocak ayında toplam ithalat 2,6 milyar dolar azalarak 356,6 milyar dolara geriledi.

Mal ticareti açığı 17,5 milyar dolarlık düşüşle 81,8 milyar dolara inerken, hizmetler fazlası 1 milyar dolar artarak 27,3 milyar dolara yükseldi.

Yıllık bazda belirgin düşüş

Yıllık karşılaştırma da dış ticaret açığında dikkat çekici bir iyileşmeye işaret etti. Ocak 2025'e kıyasla dış ticaret açığı 73,9 milyar dolar ya da yüzde 57,6 oranında azaldı.

Aynı dönemde ihracat yüzde 10,4 artarken, ithalat yüzde 11,3 oranında geriledi.