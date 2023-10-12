ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üstünde geldi. Yıllık enflasyon ise değişmeyerek yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 3,7 artarak sabit kaldı. TÜFE'nin yüzde 3,6 artması bekleniyordu.

ABD’de üretici fiyat endeksi Eylül'de bir ay öncesine göre yüzde 0,5 artarken, benzin fiyatı aynı dönemde yüzde 5,4 arttı. Gıda ve enerji hariç ÜFE yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. ÜFE’de bir öncesine göre artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 3,1 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4,1'le beklentilerle aynı artışı kaydetti.