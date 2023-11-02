ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklenenden fazla arttı

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 yükseldi. Ocak 2021'den bu yana yüksek artış gösteren ve piyasa beklentilerini aşan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,4 artması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 1 artış kaydetmişti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,6 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.