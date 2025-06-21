ABD'de Filistin gösterilerinin sembolüydü! Mahmoud Khalil serbest bırakıldı

Filistin’e verdiği destek nedeniyle Trump Yönetimi tarafından sınırdışı edilmeye çalışılan Columbia Üniversitesi mezunu Mahmoud Khalil, tutulduğu göçmen gözaltı merkezinden serbest bırakıldı.

Federal yargıç Michael Farbiarz, Khalil’in davası devam ederken serbest bırakılmasına hükmetmişti. Bu karardan birkaç saat sonra Khalil dün serbest bırakıldı.

Financial Times'ın haberine göre; Yeşil Kart sahibi olan Khalil, Louisiana'nın kırsal kesiminde üç aydan fazla bir süredir gözaltında tutuluyordu.

Gözaltındayken oğlu doğmuştu

Serbest bırakıldıktan sonra Louisiana'da gazetecilere konuşan Khalil, “Soykırımı protesto ettiği için tutuklanması gereken doğru kişi yoktur. Trump Yönetimi burada herkesi insanlıktan çıkarmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

Khalil, en çok karısını ve 104 günlük tutukluluk süresi sırasında doğan oğlunu görmek istediğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre; Khalil, "Oğlumla geçirdiğim tek zaman, hükümetin bize dayattığı bir saatlik sınırdı. Bu, artık saate bakmadan onu ve eşim Noor'u kucaklayabileceğim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın politikalarına darbe

Suriye doğumlu Khalil, geçen yıl Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı kampüs protestolarına katıldığı için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi tarafından 8 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Khalil'in gözaltına alınması New York ve Washington DC'de büyük gösterilerin yapılmasına yol açmıştı.

Khalil'in serbest bırakılması, Filistin'e destek veren öğrencileri sınır dışı etmeye çalışan ve İsrail'in Gazze'deki saldırısına karşı ABD'deki protestoların odak noktası haline gelen üniversitelere baskı uygulayan Trump yönetimine bir darbe niteliğinde...

Hükümet, Columbia, Harvard ve diğer üniversitelerde akademik bursları kesti ve kampüs yönetiminde köklü değişiklikler talep etmişti. Bunun nedeni olarak ise kampüste Yahudi öğrencilere yönelik tacizlerin önlenememesi olarak gösterildi.

Beyaz Saray itiraz edecek

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson, Khalil'i “dolandırıcılık ve yanlış beyan” ile “Amerikan dış politika çıkarlarına zarar veren davranışlarda bulunmakla” suçladı.

Beyaz Saray, Yargıç Michael Farbiarz'ın Khalil'in serbest bırakılmasını emretme yetkisi olmadığını savunuyor.

Jackson, “Temyiz mahkemesinde haklı çıkacağımızı umuyoruz ve Khalil'in ABD'den sınır dışı edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.