ABD’de gerileyen enflasyon emtia piyasasını destekledi

Emtia piyasası, geçen hafta ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri geride bırakarak Çin ekonomisine dair umutlar ve ABD’de gerileyen enflasyondan destek buldu.

Uzun süredir enflasyon ve resesyon ikilemiyle meşgul olan emtia piyasasında geçen hafta yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Geçen hafta genel olarak iyimser bir havanın hakim olduğu emtia piyasası, Çin ekonomisine dair umutlar ve ABD’de gerileyen enflasyondan destek buldu.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Geçen hafta özellikle bakır ve petrolün performansı dikkati çekti.

Altın yüzde 2,9 ve gümüş yüzde 1,8 arttı. Altın, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” politikalarında yumuşamaya gidebileceği öngörüleriyle yükseldi. Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 90 seviyesini aştı.

Geçen hafta metallere yükseliş eğilimi hakim olurken, bakırda ralli görüldü.

Bakırın libresi, geçen hafta 4,1297 dolarla Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye taşındı. Çin'in katı Covid-19 sınırlamalarını gevşetmesiyle konut sektörüne ilişkin teşvikleri özellikle bakıra olan talebi artırdı. Böylece bakır, geçen hafta yüzde 7,9 değer kazandı.

Emtia piyasalarına da geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu.

Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğdayda yatay bir seyir izlenirken, mısır yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 2,4 ve pirinç yüzde 2,2, artış kaydetti.

Intercontinental Exchange’de (ICE) pamuk yüzde 3,8 ve kahve yüzde 4,2 değer kaybederken, şeker yüzde 3,3 ve kakao yüzde 1,8 yükseldi.

Doğalgazda yüzde 11 azalma tespit edildi

Geçen hafta alüminyum yüzde 12 ve çinko yüzde 9,5 artış kaydetti. Analistler, Fransa merkezli alüminyum izabe tesisi Aluminium Dunkerque'nin enerji fiyatlarının düşmesiyle üretimini tam kapasiteye çıkardığına dair haberlerin alüminyumdaki ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu bir gelişme olarak algılandığını söyledi. Geçen hafta Brent petrol yüzde 8,8 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 11 azalış kaydetti. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in sınırlarını uluslararası uçuşlara açması ve talepte büyüme beklentilerinin desteklenmesi etkili oldu. ABD'de doğalgaz stok ve depolamalarının artmasıyla da doğalgaz fiyatları düştü.