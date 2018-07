ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu.

Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10 bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı.

Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.

Fotoğrafla ilgili atılan tweet:

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM