ABD'de ikinci Trump dönemi... Piyasalar yeniden fiyatlanıyor!

ABD'de milyonlarca seçmen 5 Kasım'da ülkenin 47'nci başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçim beklendiği üzere Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris arasında geçti. ABD'den ilk sonuçlar TSİ 04:30 sıralarında geldi. Daha sonra peş peşe eyaletlerdeki sandıklarda sayım tamamlandı.

Bugün saat 14:00 itibariyle 50 eyaletin 45'inde oy sayımı sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.

Cumhuriyetçi Donald Trump, seçimde kritik bir sayı olan 270 delege sayısını geçerek ikinci başkanlık dönemini garantilemiş oldu.

Anketleri de yendi

Trump yaklaşık 71 milyon oy alırken, Harris'in aldığı oy sayısı yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı. ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.

Trump ve Harris'in kazandığı eyaletler

Trump'ın kazandığı eyaletler Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin oldu.

Harris ise 18 eyalet ile Washington D.C bölgesinde kazandı. Demokrat adayın kazandığı bölgeler de şöyle: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Hawaii, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.

'Salıncak eyaletler'de sonuçlar

Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.

Trump'tan ilk mesajlar

Trump, zaferini ilan ettiği konuşmasında seçmenlerine "Bu siyasi olarak dünyanın tarihinde görüdğü en büyük, en harika adım oldu ve şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız" sözleriyle seslendi.

"ABD’nin 45’inci ve 47’inci başkanı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Trump, "Bütün Amerikan vatandaşları için savaşacağım. Tüm hücrelerimle sizin için savaşacağım. Bu gerçekten ABD’nin altın çağı olacak." ifadelerini kullandı.

Seçiciler Kurulu'nda 538 delege oylandı

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. Seçiciler Kurulu adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Piyasalar olumlu etkilendi

Trump'ın bir kez daha seçilmesinin ardından başka Borsa İstanbul olmak üzere dünya borsalarında pozitif hava hakim oldu. ABD'de Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 1.133 puan (yaklaşık yüzde 2,7); S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,4; Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 1,8 arttı. Borsa İstanbul da günün ilk yarısını yüzde 3 primle kapattı.