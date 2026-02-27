ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl aralıkta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 168,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,2 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları, geçen yıl kasımda 2 trilyon 163,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 azalırken özel sektör inşaat harcamaları, yüzde 0,5 yükseldi.

İnşaat harcamaları, Aralık 2025'te yıllık bazda ise yüzde 0,4 azalış kaydetti.