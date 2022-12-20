ABD'de inşaat izinleri son 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 427 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Düşüşünü üçüncü aya taşıyan konut başlangıçları, ekimde de yüzde 2,1 azalışla 1 milyon 434 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 16,4 azaldı.

İnşaat izinleri 2 yılın en düşük seviyesinde

İnşaat izinleri de kasımda aylık bazda yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 342 bin seviyesine indi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden inşaat izinlerinin 1 milyon 485 bin olması öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden inşaat izinleri, ekimde de yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 512 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, kasımda yıllık bazda ise yüzde 22,4 azaldı

Analistler, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinde devam eden düşüşün, artan malzeme fiyatları ile yükselen mortgage (konut kredisi) faiz oranlarını yansıttığını, yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonla birleşmesiyle konut talebinin zarar gördüğünü belirtti.