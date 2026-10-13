ABD'de işe alımlar hız kesti: Beş haftalık seri sona erdi

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ABD'de özel sektörün istihdam artışında beş haftadır süren güçlenme yerini yavaşlamaya bıraktı. ADP verilerine göre, 26 Eylül'de sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama istihdam artışı 24 bin 750 kişiye geriledi.

ADP'nin 13 Ekim 2026'da yayımladığı Ulusal İstihdam Raporu öncü tahmini, mevsimsellikten arındırılmış dört haftalık hareketli ortalamanın önceki döneme göre düştüğünü gösterdi. Bu rakam, 19 Eylül'de sona eren dönemde 25 bin 250 kişi düzeyindeydi.

Temmuz sonunda başlayan artış ağustosta hız kazandı

Haftalık ortalama özel sektör istihdam artışı, 25 Temmuz'da sona eren dönemde 8 bin 250 kişi olarak kaydedildi. Ardından 1 Ağustos'ta 9 bin 500'e, 8 Ağustos'ta ise 11 bin 750'ye yükseldi.

15 Ağustos'ta 10 bin kişiye düşen ortalama artış, sonraki haftalarda yeniden güçlendi. 22 Ağustos'ta 12 bin 250, 29 Ağustos'ta 16 bin 750 ve 5 Eylül'de 20 bin kişiye ulaştı.

Beş haftalık güçlenmenin ardından düşüş

İstihdam artışındaki ivmelenme eylülün ilk yarısında da devam etti. Haftalık ortalama artış, 12 Eylül'de 22 bin 500 kişiye, 19 Eylül'de ise 25 bin 250 kişiye çıktı. Son dönemdeki 24 bin 750 kişilik veriyle birlikte beş haftalık kesintisiz yükseliş sona erdi.

ADP, bu gelişmeyi işe alımlarda yavaşlama olarak değerlendirirken, açıklanan rakamların öncü nitelik taşıdığını ve yeni verilerle güncellenebileceğini belirtti.