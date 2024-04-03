ABD'de ISM hizmet endeksi martta beklentilerin altında kaldı

ISM, mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi martta önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 51,4'e indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52,8 değerini alacağı yönündeydi.

Üç ayın en düşük seviyesini kaydeden ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, şubatta 52,6 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, martta aylık bazda 0,2 puan artarak 57,4'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,7 puan azalışla 54,4'e düştü. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,5 puan artarak 48,5'e çıktı.

Bu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 4 sektörde düşüş kaydedildi. Madencilik, ulaştırma ve depolama, gayrimenkul ve kiralama ile bilgi, düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi beklentilere paralel

Öte yandan, S&P Global marta ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi martta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 51,7'ye geriledi.

Öncü veriye paralel bir seyir izleyen ve 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, şubatta 52,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalışla 52,1'e indi.

Öncü veri 52,2 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI şubatta 52,5 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.