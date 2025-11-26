ABD'de işsizlik sigortası başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, 22 Kasım'da sona eren haftaya ilişkin işsizlik başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre mevsimsel düzeltilmiş ilk işsizlik başvuruları, önceki haftanın revize edilen rakamına kıyasla 6 bin düşerek 216 bine geriledi.

Önceki haftanın seviyesi 220.000'den 222.000'e, 2.000 yukarı, revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasından 1.000 azalarak 223.750 oldu. Önceki haftanın ortalaması 224.250'den 224.750'ye, 500 yukarı, revize edildi.

15 Kasım'da sona eren hafta için mevsimsel olarak düzeltilmiş sigortalı işsizlik oranı, önceki haftanın revize edilmemiş oranından değişmeyerek yüzde 1,3 oldu.

Sigortalı işsizlik sayısı arttı

15 Kasım'da sona eren hafta boyunca mevsimsel olarak düzeltilmiş sigortalı işsizlik sayısı, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesinden 7.000 artarak 1.960.000 oldu. Önceki haftanın seviyesi 1.974.000'den 1.953.000'e, 21.000 aşağı, revize edildi.

Sigortalı işsizler için dört haftalık ortalama da 750 artarak 1 milyon 955 bin 750'ye çıktı. Önceki haftanın ortalaması 1 milyon 960 bin 250'den 1 milyon 955 bine revize edilmişti.