ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde
ABD’de mayıs ayında tarım dışı istihdam 339 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Ekonomistler tarım dışı istihdamın mayıs ayında 190 bin yükselmesini bekliyorlardı.
Emre ERGÜL
ABD'de istihdam yaratımı, artan fiyatlara ve borçlanma maliyetlerindeki keskin artışın ekonomi üzerindeki baskısına rağmen geçen ay güçlü kaldı.
Ülkede mayıs ayında tarım dışı istihdam 339 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan 81 ekonomist tarım dışı istihdamın mayıs ayında 190 bin yükselmesini bekliyorlardı.
Geçen ay 253 bin olarak açıklanan veri 294 bin seviyesine revize edildi. İş gücüne katılım mayıs ayında yüzde 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
İngiliz BBC Televizyonu, ekonomistlerin duruma şaşırdığını belirterek şu yorumu yaptı: “Şaşırtan işe alım serisi beklenenden çok daha fazlaydı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) artan fiyatları dizginlemeye çalışmak için faiz oranlarını yükselttiği için işe alımların yavaşlamasını bekliyorlar.”
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayı işsizlik oranının yüzde 3.7 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.4 olarak açıklanmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3.5 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ABD'de ortalama saatlik ücretler mayıs ayında yüzde 0.3 seviyesine geriledi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi. Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.4 seviyesinden yüzde 4.3 seviyesine geriledi.
Pantheon Makroekonomi'den Ian Shepherdson, "Bu, bir süredir en garip istihdam raporu" derken; bazı analistler, mayıs ayında hastaneler, restoranlar, barlar ve inşaat firmalarının işçi eklemesiyle yaygın istihdam artışlarının, Fed'in faiz oranlarını daha fazla yükseltmek zorunda kalacağının bir işareti olduğunu söylediler.
Principal Asset Management'ın baş küresel stratejisti Seema Shah, mayıs ayındaki "patlayan" istihdam rakamlarının "Fed'in işinin henüz bitmediğini" gösterdiğini söyledi ve ekledi: “Şimdi kilit soru şu: Temmuza kadar bekleyebilirler mi yoksa bu canavar maaş bordrosu sayısı başka bir aciliyet patlamasını tetikler mi? Belki de işsizlik oranının artması ve ortalama saatlik kazanç büyümesinin yavaşlaması ile birlikte rapor ayrıntıları, kararı temmuza kaydırıyor. Ancak genel olarak, bu yavaşlayan bir işgücü piyasası değil - ve eğer yavaşlamıyorsa da enflasyon da yüzde 2'ye düşmüyor demektir.”
BBC’ye Fed faiz oranlarını yükseltmeye devam ederse, bu, ”ipotek veya diğer krediler arayan hane halkı ve işletmeler için daha yüksek borçlanma maliyetlerine yol açacak.” Yani, beklenti, ekonominin soğuyup fiyatları yukarı çeken baskıların hafifletmesi üzerine…