Suriye'de Son Dakika Haberi: HTŞ Şam'a girdi, Esad uçakla başkentten kaçtı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) çatısı altında hareket eden silahlı muhalif güçler, rejimin kontrolü kaybettiği başkent Şam'da kontrolü sağladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yüzlerce Suriye askerinin rejimin düştüğünün söylenmesinin ardından üniformalarını çıkardıklarının görüldüğünü aktardı.

Suriye askerler ve güvenlik güçlerine özel bir uçağın kalkmasının ardından Şam Havalimanı'ndan çekilmelerinin söylendiği bildirildi.

Reuters'a bilgi veren Suriyeli bir subay da Suriye Ordu Komutanlığı'nın, isyancıların yıldırım taarruzunun ardından Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarının sona erdiğini subaylara bildirdiğini söyledi.

HTŞ başkent Şam'a girdi

HTŞ Telegram hesabından yaptığı duyuruda, Suriye'nin "özgürleştiğini" ve "tiran" Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaçtığını açıkladı.

HTŞ paylaşımında "Karanlık bir dönemin sonu yeni bir dönemin başlangıcı" ifadesini kullandı.

HTŞ, "Suriye devleti tarafından yarım yüzyıldır yerinden edilen ve hapsedilen insanların şimdi hüküm sürebilebileceğini ve ülkelerine dönebileceğini" aktardı.

HTŞ açıklamasında "İnsanların huzur ve adaletin hüküm sürdüğü bir yerde yaşayacağı, 'Yeni Suriye' olacaktır" ifadesi dikkat çekti.

The Guardian'ın aktardığı HTŞ açıklamasının dikkat çeken bölümü şöyle:

* Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskının, 13 yıllık suçların, zulmün ve zorla yerinden edilmenin ardından... Bugün, 12-8-2024, bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz.

'Esad Şam'dan kaçtı'

HTŞ güçlerinin Şam'a girmeye başlamasının duyulduğu dakikalarda uluslararası ajanslara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili 'son dakika' haberi düştü.

Haberlerde Suriye lideri Esad'ın başkent Şam'dan uçakla bilinmeyen bir lokasyona hareket ettiği ifade edildi.

Reuters da iki üst düzey Suriyeli yetkiliye dayandırdığı haberinde Esad'ın uçakla bilinmeyen bir yere hareket ettiğini duyurdu.

Uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.

Beşat Esad ve ailesinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ancak Esad'ların Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gayrimenkulleri olduğu biliniyor.

Suriye'den muhaliflere çağrı

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi Celali bir video açıklamasında hükümetin muhalefete “elini uzatmaya” ve görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Associated Press'in haberine göre Celali, “Evimdeyim ve ayrılmadım, bunun nedeni de bu ülkeye olan aidiyetimdir” dedi.

Sabah işine devam etmek üzere ofisine gideceğini söyleyen Celali, Suriyeli vatandaşlara kamu mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu.

'Kamu kurumlarına yaklaşmayın'

Öte yandan HTŞ lideri Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kentteki askeri güçlerin Şam'daki “kamu kurumlarına” yaklaşmasının yasak olduğunu duyurdu.

Ebu Muhammed El Colani, bu kurumların “resmi olarak teslim edilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacağını” da sözlerine ekledi.

Muhalif liderden Suriye halkına mesaj

Suriye'deki muhalif lider Hadi el Bahra, Arap haber kuruluşu Al-Arabiya'ya yaptığı açıklamada Esad rejiminin düştüğünü ve “Suriye tarihinde karanlık bir dönemin kapandığını” söyledi.

Suriye Devrimi ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu'na liderlik eden Bahra, halka Şam'daki durumun güvenli olduğunu vurguladı.

Bahra X hesabından şu mesajları verdi:

* Tüm mezhep ve dinlerden halkımıza, başka bir vatandaşa karşı silahlanmadığınız ve evlerinizde kaldığınız sürece güvendesiniz

* Hiçbir intikam ya da misilleme vakası yaşanmayacak ve insan hakları ihlal edilmeyecektir. İnsanların onuruna saygı gösterilecek ve haysiyetleri korunacaktır.

Suriye'de neler yaşanıyor?

Heyet Tahrir eş Şam liderliğindeki muhalif güçler 27 Kasım’da rejime karşı saldırıya geçmişti.

30 Kasım’da Halep’te kontrolü sağlayan HTŞ, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyeti almıştı.

Radikal gruplar şiddetli çatışmaları takiben 5 Aralık'ta Hama kent merkezini Suriye rejiminden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus’ta hakimiyeti 7 Aralık'ta sağladı.

HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani Telegram'dan yayımlanan video mesajında "Şu anda Humus şehrinin kurtarılışının, doğru ve yalanı ayırt edecek tarihi olayın son anlarını yaşıyoruz" demişti.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra bu sabah saatlerinde HTŞ, Suriye’nin başkenti Şam’ı ele geçirdi.