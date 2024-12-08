Beşar Esad nereye gitti? Şam'dan Humus'a giden uçakla ilgili iddialar gündemde

27 Kasım'dan bu yana Suriye ordusuyla çatışan ve başkent Şam'a doğru ilerleyen Esad muhalifi silahlı gruplar, kent merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.