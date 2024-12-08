Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, ""Başkan Biden ve ekibi, Esad rejiminin çöküşü sonrası Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve yerel ortaklarla iletişimi sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Haber Merkezi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.