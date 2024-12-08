  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Rejim karşıtı güçler, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine giriyor

Rejim karşıtı güçler, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine giriyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler giriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'a girmeye başladı.

Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başlamıştı.

Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte kontrolü kaybetmişti.

Diğer Videolar
İstanbul'da sahte döviz operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Suriye’de muhalifler Hama kent merkezine ulaştı
Erdoğan, Bahçeli'nin İmralı çağrısını değerlendirdi
Story Yönlendirme 3 (INSTA REELS)
Story Yönlendirme 2 (YT SHORTS)
Index Grup Başkanı Erol Bilecik gitarda hünerini sergiledi 
Mersin'de fırtına ölüm getirdi: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Beykoz'da faciadan dönüldü! Dev yük gemisi Kanlıca'da kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu