ABD’de mahkeme Fed tartışmasına nokta koydu: Powell’a yönelik celpler iptal

ABD’de bir federal yargıç, Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) hakkında talep ettiği bazı kayıtlarla ilgili gönderdiği mahkeme celplerini geçersiz saydı. Celpler, Fed’in Washington’daki genel merkezinde yürütülen yenileme çalışmaları ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu projeye ilişkin Kongre’de yaptığı açıklamalarla bağlantılıydı.

Yargıç: Celpler için yeterli kanıt yok

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, hükümetin söz konusu celpleri haklı çıkaracak yeterli kanıt ortaya koyamadığını belirterek talebi iptal etti. Boasberg, celplerin politika anlaşmazlıkları nedeniyle Powell’a karşı bir misilleme amacı taşıdığına işaret ederek bunun “uygunsuz bir niyeti" açık biçimde gösterdiğini söyledi.

Columbia Bölgesi ABD Savcılığı’nı yöneten Jeanine Pirro ise mahkemenin kararına katılmadıklarını belirterek dosyayı temyize götüreceklerini açıkladı. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan yorum talebine henüz yanıt gelmezken, Fed yetkilileri de açıklama yapmaktan kaçındı.

Boasberg: Powell’a suç isnadı için kanıt yok

Boasberg kararında, "Bir yığın kanıt, hükümetin Başkan'ı daha düşük faiz oranları lehinde oy vermeye veya istifa etmeye zorlamak için Kurul'a bu celpleri tebliğ ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yargıç ayrıca, "Öte yandan, hükümet Başkan Powell'ı bir suçtan şüphelenmek için esasen sıfır kanıt sunmuştur. Aslında, gerekçeleri o kadar zayıf ve asılsızdır ki mahkeme bunların sadece bir bahane olduğu sonucuna varabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Celpler Fed binasındaki yenileme projesiyle bağlantılı

Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında Fed’e cezai soruşturma tehdidi içeren bir mahkeme celbi gönderdiğini duyurmuştu. Söz konusu celplerin, Fed’in Washington’daki genel merkezinde devam eden 2,5 milyar dolarlık yenileme projesi ile Powell’ın geçen yıl Senato Bankacılık Komitesi’nde bu konuya ilişkin verdiği ifadelerle bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Powell: Soruşturmanın nedeni faiz politikası

Powell, celplere verdiği dikkat çekici bir video yanıtında ise soruşturmanın arkasında, Fed’in faiz politikalarını ABD Başkanı Donald Trump’ın beklentileri doğrultusunda belirlemeyi reddetmesi olduğunu savunmuştu.

Trump’ın Powell yerine düşündüğü isim

Öte yandan eski Fed yöneticilerinden Kevin Warsh, Powell’ın mayıs ayında sona erecek görev süresinin ardından Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmişti.