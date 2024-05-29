ABD'de mortgage başvuruları üç hafta sonra ilk kez geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 24 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %5,7 düşüşle 190,3 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,1 düşüşle 138,4 puan olurken, refinansman endeksi %13,6 düşüşle 463,8 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 4 puan artarak %7,05 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Borçlular, faizlerdeki küçük artışlara karşı hassas olmaya devam ediyor, bu da yeniden finansman piyasasını etkiliyor ve satın alma başvurularını geçen yılın seviyelerinin altında tutuyor." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen %32,0'den %34,0'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 24 baz puan artışla %6,66 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 puan arttı ve %6,66 seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 puan artarak %7,22 puan oldu.