ABD’de okuyan en başarılı 25 Türk öğrenci belli oldu

StudyinAmerica.com’un ABD’deki okul yönetimlerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği ‘ABD’de okuyan en başarılı 25 Türk Öğrenci’ Listesi belirlendi.

Listede yer alan öğrenciler, sadece akademik başarılarıyla değil, katıldıkları araştırmalar ya da girişimleriyle de dünyanın ilgisini çekmeyi başardılar.

StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, bu 25 Türk öğrencinin ABD’deki eğitim hayatları boyunca Türkiye’yi kusursuz bir şekilde okullarında temsil ettiğini ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırladığını belirterek “Onlarla ne kadar gurur duysak azdır” dedi. Listeye giren en başarılı 2025 mezunlarının sadece akademik başarılarıyla değil çevrelerine ve dünyaya karşı başardıkları sosyal etki çalışmalarıyla da değerlendirildiğini ifade eden Türkman “Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasında yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülleriyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediler” diye konuştu.

Dünyanın en iyi şirketleri yakın takipde

Listede yer alanlar, Ernst & Young, IBM, Goldman Sachs, NVIDIA, Citibank gibi dünyanın en büyük şirketlerinde işe başladılar.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden çıktılar

Bu yılki listeye giren öğrencilerin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den değil aynı zamanda Bursa, Denizli ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerden gelmeleri de dikkat çekti.

ABD’de 10 binin üzerinde Türk öğrenci okuyor

ABD’de şu anda 10 binin üzerinde Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 255’i lisans eğitimi alıyor. 2025 yılında ABD'ye öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 9. sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 505 milyon doların üzerinde gelir getiriyor.

Amerika’nın 25 en başarılı Türk mezunu şu şekilde sıralandı:

Ceyda Alabacak: Duke Üniversitesi

Taylan Özdemir Aydın: Princeton Üniversitesi

Zehra Duru Bilgin: Brown Üniversitesi

Emir Büyükhanlı: Yale Üniversitesi

Halil Cenker Camcı: Columbia Üniversitesi

Arif Kerem Dayı: Harvard Üniversitesi

Su Dedehayır: Chicago Üniversitesi

Dicle Ezgi Ekinci: Harvard Üniversitesi

Zeynep Lal Kablan: Harvard Üniversitesi

Mert Geyiktepe: Harvard Üniversitesi

Yavuz Erol Gönen: Princeton Üniversitesi

Murat Gülçelik: Columbia Üniversitesi

Zeynep Hacıgüzeller: Boston Üniversitesi

Derin Kalkanoğlu: Miami Üniversitesi

Ayşe İdil Kolabaş: Tufts Üniversitesi

Melis Olcay: Southern California Üniversitesi

Selin Ortaeskinazi: University of Pennsylvania

Arman Ozcan: Columbia Üniversitesi

Yağmur Öztürk: Johns Hopkins Üniversitesi

Eren Berke Sağlam: Dartmouth Üniversitesi

Lara Selin Seyahi: Stanford Üniversitesi

Kaan Taşkent: Georgetown Üniversitesi

Mükerrem Tüfekçioğlu: Chicago Üniversitesi

Orhan Yiğit Yazgan: Northwestern Üniversitesi

Ecem Yılmazhaliloğlu: Stanford Üniversitesi