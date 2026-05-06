ABD'de özel sektör istihdamı 2025'ten bu yana en güçlü artışı kaydetti

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda bir yıldan uzun sürenin en güçlü artışını kaydederek iş gücü piyasasındaki dayanıklılığın sürdüğüne işaret etti.

Automatic Data Processing (ADP) verilerine göre, ülkede özel sektör istihdamı nisanda 109 bin kişi arttı.

Ekonomistlerin beklentisi ise istihdamın 120 bin kişi artması yönündeydi. Önceki aya ilişkin veri de 61 bin olarak revize edildi.

İstihdam artışında sağlık ve eğitim öne çıktı

Rapora göre işe alımlardaki artışın yarısından fazlası sağlık hizmetleri ve eğitim sektörlerinden kaynaklandı. Ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri alanlarında da istihdam artışı görüldü.

İnşaat sektöründeki istihdam artışında ise yapay zekâ yatırımları kapsamında hız kazanan veri merkezi projelerinin etkili olduğu değerlendirildi.

İş gücü piyasasında toparlanma sinyali

Veriler, istihdam piyasasının zorlu geçen bir dönemin ardından toparlanma eğilimine girdiğine işaret etti.

Analistler, bazı işverenlerin tarife politikaları, göç düzenlemeleri ve diğer mali politikalar konusunda daha fazla netlik oluşmasıyla birlikte işe alımlarda daha rahat hareket etmeye başladığını değerlendiriyor.

Öte yandan, ekonomi genelinde işten çıkarmaların düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.