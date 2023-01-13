ABD'de pandemiden bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon

Ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 6,5 olması yönündeydi. Aylık olarak ise fiyatlarda yüzde 0,1'lik düşüş bekleniyordu.

Çin'de TÜFE arttı

Çekirdek göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,3 arttı. Yıllık olarak ise artış yüzde 5,7 oldu. ABD’de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ise Aralık ayında artan gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu hızlanırken, üretici fiyatları ise düştü. Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilere paralel arttı ve yüzde 1,6 oranında yükselen kasım verisinin üzerinde gerçekleşti. Kasımda yıllık bazda yüzde 1,3 düşen üretici fiyat endeksinin ise yüzde 0,1 gerilediğinin açıklanması bekleniyordu. Ancak ÜFE’deki düşüş yüzde 0,7 oldu.

Bloomberg ekonomisti Eric Zhu, “Çin’in üretici deflasyonu azalıyor. Hızlı değil, ancak eğilim açık" dedi.