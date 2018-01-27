ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

27 Ocak 2018

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 22-26 Ocak'ta ABD'de 12 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylece, geçen hafta 747 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 759'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta artış devam etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkenin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 128 bin varil artışla 9,88 milyon varile tırmandı.

EIA'nın ocak ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10 milyon varil olması tahmin ediliyor.

Rapora göre, ayrıca, ülkenin ham petrol üretiminin 2019'da günlük ortalama 10,8 milyon varile yükselmesi, Kasım 2019'da da günlük ortalama 11 milyon varilin üzerine çıkarak rekor kırması öngörülüyor.

Kaynak: AA