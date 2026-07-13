ABD'de Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu

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ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 71 yaşında ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedenine ilişkin ön otopsi bulguları kamuoyuyla paylaşıldı.

Graham'ın ofisinin açıkladığı ve ABD basınında yer alan bilgilere göre, ilk incelemelerde ölüm nedeninin aort diseksiyonu (kalpten çıkan ana atardamarın iç duvarında meydana gelen yırtılma) olduğu belirlendi.

Söz konusu durumun damar sertliğine bağlı kalp ve damar hastalığıyla ilişkili olduğu ifade edildi. Nihai ölüm raporunun ise toksikolojik ve mikroskobik incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacağı belirtildi.

Suikast iddiaları

Axios muhabiri Barak Ravid de Graham'ın ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada, Senatör'ün, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları, Graham'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

Graham'ın YPG, İsrail ve Ukrayna'ya desteği

Geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarının ve yaptırımların en güçlü savunucuları arasında yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de katılmıştı.

Türkiye'yi NATO'nun vazgeçilmez üyelerinden biri ve önemli bir ekonomik ortak olarak değerlendiren Graham, S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkmış, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik askerî operasyonlarını sert biçimde eleştirmişti.

Graham, İsrail'e verdiği güçlü destek ve dış politikadaki sert tutumuyla da tanınıyordu. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını açıkça savunan Graham, ABD'nin Tel Aviv'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılmasını savundu. İran'a karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmasını ve gerektiğinde askeri seçeneğin masada tutulmasını destekledi.

Graham, son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirirken, ölümünden kısa süre önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.