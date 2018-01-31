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ABD’de senatörleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

ABD’de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD’de senatörleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü
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ABD’de Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin çöp kamyonu ile çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Eşleriyle birlikte Washington'dan West Virginia'ya giden Cumhuriyetçi senatörleri taşıyan trenin Wirginia eyaletinin Charlottesville kentinin güneyinde bir çöp kamyonuna çarptığı açıklandı. Trende bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

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