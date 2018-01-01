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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
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ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Saldırının neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. 

Öte yandan Monmouth Savcılığı, 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının soruşturmasının devam ettiğini bildirdi. Savcılık ayrıca halka yönelik bir tehdit olmadığını düşündüklerini ifade etti.

ABD basınına göre, şüpheli 16 yaşındaki bir çocuk ve annesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdü.

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