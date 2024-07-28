ABD'de tekel davası: Altı banka uzlaştı

ABD'de altı büyük banka, Avrupa devlet tahvillerinin fiyatlarına hile karıştırmakla suçlandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Citigroup, Bank of America, Jefferies, Natwest, Nomura, UBS bankaları New York kentindeki Manhattan federal mahkemesindeki tekel davasında uzlaşmaya giderek 80 milyon dolar ödemeyi kabul ettiler.

Mahkeme, bankaları, tahvil ihalelerinde yüksek fiyatlar teklif etmek ve daha sonra tahvilleri yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına, sigortacılara ve diğer yatırımcılara şişirilmiş fiyatlarla satmak için çevrimiçi sohbet odaları da dahil olmak üzere gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Mahkemenin iddia ettiği gizli anlaşmanın, 2007 ve 2012 yılları arasında gerçekleştiği ifade edilirken altı banka suçlamaları reddetti.

Daha önce JPMorgan Chase, Natixis, State Street ve UniCredit bankaları, "Avrupa Devlet Tahvilleri Antitröst Davaları" kapsamında açılan davada 40 milyon dolar karşılığında uzlaşmaya varmıştı.