ABD'de uçuşlar durma noktasına geldi
ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirildi.
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FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.
FAA ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.
Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti.