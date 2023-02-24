ABD’de yeni konut satışlarında rekor artış

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Ocak’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,2 artarak 670 bine yükseldi. Bu, Mart 2022’den eri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 620 bindi.

Yeni konut satışları, Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4'lük düşüş kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 427 bin 500 dolara düştü.