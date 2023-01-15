  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD'deki fırtınada 9 kişi öldü
Takip Et

ABD'deki fırtınada 9 kişi öldü

ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

7 kişinin hayatını kaybettiği Alabama eyaletinin valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ABD’den Trump Şirketler Grubu’na para cezasıABD’den Trump Şirketler Grubu’na para cezasıDünya

 

İki ülke Hint-Pasifik'in güvenliği için işbirliğini artıracak

ABD Haberleri

İki ülke Hint-Pasifik'in güvenliği için işbirliğini artıracak
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD