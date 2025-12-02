ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat onayı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Bahreyn'e yönelik 445 milyon dolarlık olası F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladığı açıklandı.
Konuya ilişkin duyuru, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapıldı.
Teçhizat desteğinde neler var?
Açıklamada, söz konusu satışın Bahreyn'in "güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine" katkı sağlayacağı ifade edildi. Paketin; uçak yedek parçaları, füze konteynerleri, radar sistemleri ve çeşitli silah sistemlerine yönelik teknik destek unsurlarını içerdiği bildirildi.