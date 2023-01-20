ABD'den Bitzlato’ya kara para aklama suçlaması

Bitzlato’nun narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ile kara para aklama hizmetleri için kullanılan, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu “darknet pazarı” olarak anılan Hydra için önemli bir finansal kaynak olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD’li ve Alman yetkililer tarafından Nisan 2022’de kapatılana kadar Hydra kullanıcılarının Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para işlemi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Bitzlato’nun fidye yazılımı saldırılarından da 15 milyon doları aşkın gelir elde ettiği aktarıldı. ABD Hazine Bakanlığı'na göre Bitzlato, Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak “birincil kara para aklama endişesi..." Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi de finans kurumlarının Bitzlato’yu içeren belirli fon aktarımlarını yasakladı.