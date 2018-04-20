ABD'den 'Çin yatırımı' hamlesi

20 Nisan 2018

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası piyasalar ve yatırımlardan sorumlu ismi Heath Tarbert, Bakanlık olarak bir olağanüstü yetkiler yasasından faydalanarak ve güvenlik gözden geçirmesi yasasının bazı bölümlerini harekete geçirerek ABD'deki Çin yatırımlarını sınırlayacak yolları değerlendirdiklerini söyledi.

Tarbert, Hazine'nin ABD'deki Dış Yatırımlar Komitesi'nin oluşturduğundan farklı bir ofis ile Çin yatırımlarını sınırlandırmak üzerinde çalıştığını belirterek, "Başkan Donald Trump'ın emri ile oluşturulan ofisin yaptığı çalışmalar ABD'deki Dış Yatırımlar Komitesi'nden ayrı bir süreç" dedi.

Öte yandan Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD'nin bir ticaret savaşı başlatmakta ısrar etmesi halinde, Çin'in buna misillemede bulunacağını söyledi.

Harvard Üniversitesi'nde konuşan Cui Tiankai, "Her hangi bir anlaşmazlık diyalog yoluyla çözülmeye çalışılmalı ve bir ticaret savaşı Çin-ABD ilişkilerinin atmosferini zehirler" dedi.

Cui, ABD'yi bir soğuk savaştan ve sıfır kazananlı mantaliteden uzak durmaya çağırdı.