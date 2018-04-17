ABD'den Çinli teknoloji devine 7 yıl yasak

17 Nisan 2018

ABD hükümeti, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE Corp'un yaptırım ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle şirkete ABD teknoloji ürünlerinin satışını yedi yıl süreyle yasakladı.

ZTE, daha önce yaptırım uygulanan İran ve Kuzey Kore'ye telekomünikasyon ekipmanı göndermesi sebebiyle ceza almıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çinli şirketin yaptırımlara uymadığı ve ABD'li yetkililere yalan söylediği kaydedildi.

Netaş'ın yüzde 48'ini satın almıştı

ZTE, Huawei'nin ardından Çin'in ikinci büyük telekom ekipmanı üreticisi ve ABD'de dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda.

ZTE ekipmanlarında kullanılan malzemelerin yüzde 30'unun ABD'den ithal edildiği ve bu kararın şirketi büyük zarara sürükleyebileceği belirtiliyor. ZTE, geçen yıl Netaş Telekomünikasyon'un yüzde 48'ini satın almıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin bu hamlesine tepki göstererek, ABD hükümetinin konuyu yasalar çerçevesinde değerlendirmesini umduğunu kaydetti. Açıklamada, bakanlığın konuyu yakından takip edeceği ve Çin şirketlerinin çıkarlarının korunması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

ABD'nin yasak kararı, ABD ve Çin arasında son dönemde büyüyen ticaret gerilimini tırmandıracak bir gelişme olarak görülüyor.

İki ülke, ticaret alanında birçok üründe karşılıklı misilleme adımları atmış, gerilimin küresel bir ticaret savaşına dönüşme ihtimali piyasalarda da tedirginlik yaratmıştı.

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Kaynak: Reuters