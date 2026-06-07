ABD'den dikkat çeken İran planı: Savaşın faturası dondurulan varlıklardan karşılanabilir

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ABD Hazine Bakanlığı'nın, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Körfez ülkelerinde oluşan zararların giderilmesi için İran'a ait varlıkların kullanımını değerlendirdiği iddia edildi.

CBS News'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ardından bölgede meydana gelen hasarın maliyeti gündeme alındı.

Haberde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresinden ismi açıklanmayan kaynaklara göre, Bessent'in savaş sürecinde İran'ın Körfez ülkelerinde neden olduğu zararın tahmini maliyetinin belirlenmesi için Bakanlığa talimat verdiği öne sürüldü.

Kaynaklar, Hazine Bakanlığı'nın, "İran'ın, Körfez ülkelerinde yol açtığı zarara ilişkin onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması niyeti olduğunu" belirtti.

Hangi varlıkların kapsama alınacağı bilinmiyor

Söz konusu plan kapsamında İran'a ait varlıkların kullanılıp kullanılmayacağına yönelik değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

Ancak bu kaynakların bankalarda dondurulan fonları mı yoksa petrol tankerleri gibi farklı varlıkları mı kapsadığına ilişkin henüz detay paylaşılmadı.