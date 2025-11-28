ABD'den green kart kararı: 19 ülke için şartlar değişiyor

ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafız askerine yönelik saldırının ardından göçmen politikaları sıkılaştırılıyor.

USCISDirektörü Joseph Edlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ilgili ülkelerden gelen her yabancının yeşil kart statüsünün yeniden inceleneceğini duyurdu. Edlow, "Amerikan halkı, önceki yönetiminin pervasız politikalarının bedelini ödemeyecek" ifadesini kullandı.

19 ülke hangileri?

Söz konusu ülkeler arasında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela yer alıyor.

2 asker silahlı saldırıya uğramıştı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Trump, şüphelinin 2021'de Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtirken, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.