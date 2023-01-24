ABD'den Hizbullah ile bağlantılı şirkete yaptırım
ABD yönetimi, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle bir döviz şirketi ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştıran şirket ve yöneticisine yaptırım uygulanacağı bildirdi.
Lübnanlı finansçı Hassan Moukalled'in yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Moukalled'in, Hizbullah'ın Lübnan'ın ekonomik krizini istismar etmeye ve şiddetlendirmeye devam etmesini sağlamada kilit rol oynadığı ifade edildi.
Yaptırım listesine eklendi
Açıklamada, Moukalled'in Hizbullah'ın Lübnan'ın finansal sisteminde varlık oluşturmasına yardımcı olmak için Hizbullah'a bağlı üst düzey finans yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde çalıştığı aktarıldı.
Moukalled'e ait döviz alım satım hizmeti veren CTEX Exchange şirketine de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, Moukalled'in oğulları Rayyan Moukalled ile Rani Moukalled'in de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.