ABD'den Hürmüz çıkışı: Kontrol bizde

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkes sürerken, sahadaki askeri ve ekonomik gerilim açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Washington yönetimi, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki iddialarına yanıt verdi. Hegseth, "İran Hürmüz'ü kontrol ettiğini söylemeyi seviyor ama hiçbir donanmaları yok" ifadelerini kullanarak, ticari gemilere yönelik tehditlerin kontrol anlamına gelmediğini belirtti.

ABD'li Bakan, İran'ın enerji altyapısının tamamen hedef alınmadığını ancak uygulanan ablukanın ihracatı ciddi şekilde sınırladığını dile getirdi. Hegseth, "ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol ediyor, çünkü ABD'nin bir donanması var ve İran'ın yok" dedi.

"Anlaşma yapmak zorundalar"

Olası müzakere sürecine de değinen Hegseth, İran'a anlaşma çağrısında bulunarak, "Tahran umarım akıllıca bir anlaşma yapar. Bu dünyanın iyiliği için anlaşmak zorundalar. Aksi halde sonuçlarına katlanırlar" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında ABD medyasını da eleştiren Hegseth, "Sadece yalan haberler yapıyorsunuz. Neden yaptığımız harika işleri görmüyorsunuz? Amerikan halkı bu basının nasıl hareket ettiğini, başarılarımızı nasıl görmediklerini görecek" dedi.

"Tüm gemiler ablukaya dahil"

Toplantıda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Caine ise ABD güçlerinin bölgede hazır durumda olduğunu vurguladı.

Caine, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemileri kapsadığını belirterek, İran'a destek sağlayabilecek unsurlara karşı da müdahale edileceğini söyledi.