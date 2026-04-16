Savaştaki İran'da tüm okullar uzaktan eğitime döndü

İran, ülke genelindeki eğitim sisteminde tüm okullarda uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, İran Eğitim Bakanlığı Sözcüsü, uzaktan eğitim uygulamasının 21 Nisan itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu kararın ülke genelindeki tüm eğitim kademeleri ve seviyeleri kapsadığı ifade edildi.

İkinci bir duyuruya kadar eğitim uzaktan...

Haberde, uygulamanın yeni bir bilgilendirme yapılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Kararın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmazken, adımın mevcut koşullar çerçevesinde atıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer ayrıca, öğrenciler ile öğretmenlerin sisteme sorunsuz şekilde adapte olabilmesi için teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.