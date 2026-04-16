Diplomasi trafiği hızlandı, Pakistan açıkladı: ABD ve İran yeniden masaya mı dönüyor?

Washington ve Tahran arasındaki gerilimli süreçte diplomasi trafiği yeniden hız kazanıyor.

Pakistan aracılığıyla yürütülen temaslarda, tarafların yeniden masaya oturma konusunda mutabık kaldığı ancak takvim ve mekan konusunun henüz netleşmediği bildirildi.

"Yer ve tarih henüz belli değil"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, "ABD ve İran ikinci tur müzakereler için istekli ancak (müzakereler) ikinci tur için henüz yer veya tarih bilgisi bulunmuyor" dedi.

Yetkili, ateşkes sürecinin bölgesel boyutuna dikkat çekerek, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şarttır" ifadelerini kullandı.

"Farklar azaldı" mesajı

Reuters'ın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, taraflar arasında yürütülen temaslarda bazı başlıklarda ilerleme kaydedildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından görüş ayrılıklarının kısmen azaldığı ve ateşkesin uzatılması ile ikinci tur müzakerelere yönelik beklentilerin arttığı ifade edildi.

Yetkili, "İran ve Amerika Birleşik Devletleri, haftalar süren savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varma çabalarında bazı ilerlemeler kaydetti. Ancak iki haftalık ateşkesin yarısından fazlası geçmesine rağmen, Tahran'ın nükleer emelleri de dahil olmak üzere büyük görüş ayrılıkları devam ediyor" dedi.

Kritik başlık: Nükleer anlaşmazlık

İranlı yetkili, özellikle yüksek zenginleştirilmiş uranyumun durumu ve nükleer kısıtlamaların süresi gibi konularda uzlaşı sağlanamadığını vurguladı. Bu başlıkların müzakerelerin en kritik unsurları arasında yer aldığı belirtilirken, diplomatik temasların sürdüğü kaydedildi.

İlk turda sonuç alınamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla yükselen gerilim, 8 Nisan'da sağlanan ateşkesle geçici olarak yatışmıştı. Ancak Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, söz konusu görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının nedenini ABD'nin taleplerine bağlamıştı.