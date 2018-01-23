ABD'den iki ürüne yeni ithalat vergisi

23 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını onayladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robett Lightizer, dün yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun her iki ithal ürünün yerel üreticilere ciddi şekilde zarar verdiğine dair karar alındığını hatırlattı.



Yeni gümrük vergisiyle, ilk yıl ithal edilen 1,2 milyon çamaşır makinesi için yüzde 20 vergi uygulanacak. Bunun üzerine ise yüzde 50 vergi olacak. Üçüncü yılda ise vergiler azaltılacak.

Samsung ve LG gibi üreticiler ise karara tepki göstererek artırılan vergilerin halka yansıyacağını belirtti.

Kaynak: Reuters