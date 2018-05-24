ABD'den İran'la ilişkili 4 Türk şirketine yaptırım
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım listesinde, İranlı Mahan Havayolları ile ilişkili 4 Türk şirket ve bir Türkiye vatandaşı yer aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı.
ABD'nin yeni yaptırım listesinde, İran'ın Mahan Havayolları ile ilişkili 4 Türk şirket ve bir Türkiye vatandaşı da yer aldı.
Listede ayrıca İran havayolu şirketleriyle bağlantılı çok sayıda şirket de bulunuyor.
Hazine Bakanlığı listesindeki Türk şirketler şöyle:
- 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HİZMETLARI LTD.
- OTIK HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- RA HAVACILIK LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TİCARET
- TRIGRON LOJİSTİK KARGO LİMİTED ŞİRKETİ