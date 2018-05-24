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ABD'den İran'la ilişkili 4 Türk şirketine yaptırım

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım listesinde, İranlı Mahan Havayolları ile ilişkili 4 Türk şirket ve bir Türkiye vatandaşı yer aldı.

ABD'den İran'la ilişkili 4 Türk şirketine yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. 

ABD'nin yeni yaptırım listesinde, İran'ın Mahan Havayolları ile ilişkili 4 Türk şirket ve bir Türkiye vatandaşı da yer aldı.

Listede ayrıca İran havayolu şirketleriyle bağlantılı çok sayıda şirket de bulunuyor. 

Hazine Bakanlığı listesindeki Türk şirketler şöyle:

- 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HİZMETLARI LTD.

- OTIK HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- RA HAVACILIK LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TİCARET 

- TRIGRON LOJİSTİK KARGO LİMİTED ŞİRKETİ

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