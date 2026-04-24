ABD'den Rusya'ya kritik adım: Putin'e G20 daveti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 14-15 Aralık tarihlerinde Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmeyi planladığı bildirildi.

Söz konusu adımls birlikte Ukrayna'daki savaşın sürdüğü bu dönemde iki ülke arasında diplomatik temas ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

ABD'li yönetim kaynakları, G20'ye üye ülkelerin tamamına davet gönderileceğini doğruladı. Bu kapsamda Rusya'nın da zirveye çağrılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan davetin, 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrası Moskova'ya yönelik uluslararası izolasyonun yumuşatılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Kremlin daveti doğruladı

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Kremlin davetin ulaştığını teyit etti. Ancak Rusya'nın zirveye katılımına ilişkin nihai kararın henüz netleşmediği bildirildi.