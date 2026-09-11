ABD’den Suudi Arabistan’a Husilere karşı istihbarat desteği iddiası

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ABD, Yemen’deki İran destekli Husiler’in Kızıldeniz'deki hayati öneme sahip Mocha şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini ve stratejik Babülmendep Boğazı'na yaklaştıklarını duyurmalarının ardından, bölgedeki askeri istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, ABD’nin Suudi Arabistan’a Husilere karşı yürütülen askeri operasyonlar kapsamında istihbarat ve hedefleme desteği sağladığını bildirdi. Operasyonlar hakkında bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırılan haberde, Suudi Arabistan’da 100’den fazla ABD askeri danışmanının görev yaptığı öne sürüldü. ABD’li bir yetkili ise Suudi Arabistan’daki Amerikan personelinin, İran’ın Husilere sağladığı desteği artırmasına yönelik işaretler sonrasında geçtiğimiz haftalarda kurulan bir ortak kuvvetler komutanlığı dahilinde görev yaptığını açıkladı. Yetkili, ülkede yaklaşık 200 ABD askeri personelinin bulunduğunu belirtti.

"Hedefleme aracı kullanımında destek sağlanıyor"

Bir yetkili, ABD’nin Suudi Arabistan’a, askeri yetkililerin sahadaki gelişmeleri gerçek zamanlı olarak takip etmesini mümkün kılan bir hedefleme aracının kullanımında destek verdiğini kaydetti.

ABD’li yetkili, söz konusu hedefleme aracını, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) savaş alanından gelen verileri, uydu görüntülerini ve sensörlerden elde edilen bilgileri bir araya getirerek hedefleme ve komuta kararlarının hızlandırılmasına yardımcı olan "Maven" yapay zeka sistemine benzetti.

Ancak kaynaklar, ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği desteğin sınırlı boyutta olduğunu öne sürdü. Washington, Riyad ile rutin istihbarat paylaşımını sürdürürken, saldırılara doğrudan katılmıyor. Ayrıca ABD ordusu, Suudi savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapmıyor veya geçmişte olduğu şekilde operasyonel destek sağlamıyor.

Kaynaklar, söz konusu desteğin ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan’a daha önce sağladığı iş birliği ve eğitimin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise uygulama gereği istihbaratla ilgili konularda açıklama yapmadıklarını kaydetti.

"Yüzlerce İran Devrim Muhafızları Ordusu subayı Yemen’de"

ABD’li bir yetkili ayrıca, Yemen’de Husilerle birlikte hareket eden yüzlerce İran Devrim Muhafızları (DMO) subayının bulunduğunu öne sürdü. İranlı yetkililerin nihai hedefinin Babülmendep Boğazı’nı kapatmak olduğu iddia edildi.

"Mevcut destek, geçmiş nedeniyle temkinle karşılanıyor"

Haberde ayrıca, ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği mevcut desteğin, geçmişte Riyad’a sağlanan tartışmalı hedefleme desteği nedeniyle temkinle karşılandığı savunuldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık dönemlerinde Suudi Arabistan’a verilen desteğin, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılara katkıda bulunduğu ve bu eylemlerin yoğun eleştirilerle karşılaştığı hatırlatıldı.

Bir ABD’li yetkili, ordunun Suudi Arabistan’ın Husilere yönelik saldırılarıyla fazla yakından ilişkilendirilmesi konusunda da ciddi çekinceler bulunduğunu belirtti. Yetkili, özellikle geçmişte olduğu gibi bir saldırının sivil kayıplara yol açması ihtimalinin yoğun endişeye neden olduğunu ileri sürdü.

Kaynaklardan biri, mevcut yaklaşımın geçmiştekinden farklı olduğunu belirterek, "Bunlar eski günler değil" değerlendirmesinde bulundu.