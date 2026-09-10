Zuckerberg’in peşinden koştuğu yapay zekâ yıldızı Meta’dan ayrılıyor

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in yapay zekâ yarışında rakiplerinden araştırmacı transfer etmek için yürüttüğü agresif operasyonun en dikkat çekici isimlerinden Andrew Tulloch’un şirketten ayrılacağı ortaya çıktı.

Tulloch’un ayrılık kararı yalnızca üst düzey bir araştırmacının iş değiştirmesi anlamına gelmiyor. Avustralyalı mühendisin adı, geçen yıl Meta’nın yapay zekâ alanında rakiplerinin gerisinde kalmamak için gözden çıkardığı olağanüstü ücret paketleriyle birlikte gündeme gelmişti.

Bir yıl önce milyar dolarlık teklif konuşuluyordu

Andrew Tulloch, yapay zekâ sektöründeki yetenek savaşının sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Geçen yıl ortaya çıkan haberlerde Zuckerberg’in Tulloch’u Meta’ya çekmek için altı yıla yayılan ve 1 milyar doları aşan bir ücret paketi teklif ettiği öne sürülmüştü.

Meta yönetimi o dönemde kamuoyuna yansıyan rakamların doğru olmadığını savunmuştu. Ancak Tulloch’un transferi, şirketin dünyanın en iyi yapay zekâ araştırmacılarını bünyesine katabilmek için maliyet sınırlarını ne kadar zorladığının en dikkat çekici örneklerinden biri olmuştu.

Tulloch sonunda Meta’ya geri döndü. Ancak bu dönüş uzun sürmedi ve yıldız araştırmacı yaklaşık 11 ay sonra yeniden şirketten ayrılma kararı aldı.

Meta’ya dönüşü yapay zekâ yarışının sembolü olmuştu

Tulloch aslında Meta için yabancı bir isim değildi. Şirkette yaklaşık 11 yıl çalışan araştırmacı, 2023 yılında ayrılarak OpenAI’a geçmiş, daha sonra eski OpenAI teknoloji yöneticisi Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines Lab’in kurucu ekibine katılmıştı.

Meta’nın Tulloch’u yeniden kadrosuna katması, Zuckerberg’in 2025 yılında başlattığı büyük yapay zekâ transfer operasyonunun önemli başarılarından biri olarak görülmüştü. Şirket bu dönemde yalnızca araştırmacı transferleriyle yetinmemiş, Scale AI ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmanın ardından Alexandr Wang’ı da yapay zekâ yapılanmasının merkezine taşımıştı.

Andrew Tulloch da Wang’ın yönettiği ve Meta’nın en ileri yapay zekâ modellerinin geliştirildiği ekibin önemli araştırmacıları arasında yer aldı.

Ayrılmak için Muse’un çıkmasını bekledi

Tulloch’un ayrılığındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise zamanlama oldu. Şirket içindeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi kişilere göre Tulloch, ayrılışını Meta’nın yeni yapay zekâ ürünlerinin piyasaya sürülmesine kadar erteledi.

Meta bu hafta Muse adını verdiği yeni kişisel yapay zekâ asistanını kullanıma sundu. E-posta göndermekten seyahat rezervasyonu yapmaya, alışverişten uzun vadeli görevleri takip etmeye kadar kullanıcının yerine doğrudan işlem yapabilen Muse, Zuckerberg’in “kişisel süper zekâ” stratejisinin merkezindeki ürünlerden biri olarak konumlandırılıyor.

Tulloch’un Muse ve yeni model ailesinin lansmanının tamamlanmasının ardından ayrılması, kararın ani bir kopuştan ziyade daha önce planlanmış olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacının neden ayrıldığı ve bundan sonra hangi şirkete geçeceği ise henüz açıklanmadı.

Zuckerberg için asıl mesele yetenek savaşını sürdürebilmek

Meta son dönemde veri merkezi yatırımlarından çip alımlarına ve araştırmacı transferlerine kadar yapay zekâ için devasa kaynaklar ayırıyor. Ancak sektördeki rekabet yalnızca daha fazla hesaplama gücü satın almakla sınırlı değil.

OpenAI, Anthropic, Google DeepMind ve hızla büyüyen yeni girişimler arasında üst düzey araştırmacılar için de sert bir rekabet yaşanıyor. Bir araştırmacının geliştirdiği yöntem veya yönettiği ekip, milyarlarca dolarlık altyapı yatırımının verimliliğini doğrudan etkileyebilecek kadar önemli hale gelmiş durumda.

Bu nedenle Andrew Tulloch’un ayrılığı Meta açısından yalnızca bir çalışan kaybı olarak değerlendirilmiyor. Zuckerberg’in çok yüksek maliyetli transferlerle oluşturduğu yapay zekâ kadrosunu ne kadar süre bir arada tutabileceği de bundan sonraki dönemin önemli sorularından biri olacak.