ABD'den Türk vakfa yaptırımı kararı: Gerekçesi belli oldu!

ABD, aralarında Türkiye'den bir vakıfın da buluğundu yardım kuruluşlarını yaptırım listesine aldı.

Dört yardım kuruluşu ve bir insan hakları destek kuruluşunun yaptırım lisetesine alınmasının gerekeçesi ise Hamas militanlarına destek vermek olarak gösterildi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yardım kuruluşları "Uluslararası alanda ve Gazze Şeridi'nde insani yardım adı altında Hamas'ın askeri kanadına maddi kaynak sağlamaktan sorumlu sahte vakıflar" olarak nitelendi.

Türk vakıfa da yaptırım uygulandı

Yaptırım uygulanan 5 kuruluş arasında Türk vakıf da yer aldı.

Yaptırımlar kapsamında Türkiye merkezli Filistin Vakfı yaptırım kapsamına alındı.

Yaptırım kararı alınan diğer vakıflar ise; Hollanda merkezli Israa Charitable Foundation, Gazze merkezli Al Weam Charitable Society ve İtalya merkezli Associazione Benefica La Cupola d'Oro oldu.

ABD ayrıca insan hakları kuruluşu Addameer'e karşı da yaptırım başlattı.