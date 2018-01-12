ABD'den yeni seyahat uyarısı

12 Ocak 2018

ABD, yurt dışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında gösterdi.

Hürriyet Daily News'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırdı.

Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile “Gitmeyi tekrar düşünün” başlıklı 3’üncü kategoride yer aldı.

“Seyahat etmeyin” içerikli 4’üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içerdi.

Bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve Ankara’nın rahatsızlığının iletildiği bildirildi.

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